Ротань завершив ще один трансфер в Олександрії, підписавши "зниклого" воротаря Шахтаря
18:08 - Читать на русском
Голкіпер Микита Шевченко офіційно став гравцем Олександрії.
Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Микити Шевченка.
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Угода розрахована до 31 травня 2024 року. Попереднім клубом 29-річного Шевченка була Зоря, за яку він востаннє зіграв у офіційних матчах аж 26 серпня 2021 року. Ні луганці, ні сам футболіст публічно не пояснювали причини такої тривалої відсутності.
Микита Шевченко є вихованцем Шахтаря та зіграв 6 поєдинків за донецький клуб, а також викликався до національної збірної України.
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