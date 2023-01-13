Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Микити Шевченка.

Ротань вирішив змінити воротаря Олександрії – приїде екс-кіпер Шахтаря, який загадково зник на рік

Угода розрахована до 31 травня 2024 року. Попереднім клубом 29-річного Шевченка була Зоря, за яку він востаннє зіграв у офіційних матчах аж 26 серпня 2021 року. Ні луганці, ні сам футболіст публічно не пояснювали причини такої тривалої відсутності.

Микита Шевченко є вихованцем Шахтаря та зіграв 6 поєдинків за донецький клуб, а також викликався до національної збірної України.

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