"За нашою інформацією, завтра Микиту Шевченка офіційно презентує Олександрія. Більше того, саме на Шевченка тренерський штаб Руслана Ротаня розраховує як на основного кіпера клубу у другій частині сезону.

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Щодо Олега Білика, то він команду, радше за все, залишить. Термін контракту Шевченка – 1,5 року", – йдеться у Telegram-каналі ТаТоТаке.

Цікаво, що не так давно Ротань довіряв Білику ворота молодіжної збірної України, але на клубному рівні ситуація змінилась. Попереднім клубом 29-річного Шевченка була Зоря, за яку він востаннє зіграв у офіційних матчах аж 26 серпня 2021 року. Ні луганці, ні сам футболіст публічно не пояснювали причини такої тривалої відсутності. Свого часу Шевченко подавав великі надії – награв 6 матчів за Шахтар, викликався до збірної України, проте постійні травми зупинили прогрес голкіпера.

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