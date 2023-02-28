УАФ оголосила, що Руслан Ротань виконуватиме обов'язки наставника національної збірної України. Стартовий матч відбору на Євро-2024 проти Англії "синьо-жовті" зіграють саме під його керівництвом.

Виконком УАФ офіційно затвердив Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

Контракт Ротаня розрахований до набрання чинності угоди із Сергієм Ребровим, перемовини із яким веде Виконком УАФ. Наставнику Аль-Айна пропонують контракт до 30 липня 2024-го з можливістю продовження ще на 2 роки.

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Нагадаємо, що наразі Ротань вже поєднує дві посади – 41-річний фахівець очолює Олександрію та молодіжну збірну України. Команду U-21 тренер вивів на чемпіонат Європи-2023, який відбудеться влітку у Румунії та Грузії.

До слова, збірна України залишалася єдиним учасником відбору на Євро-2024, який не мав головного тренера. Попередній наставник "синьо-жовтих" – Олександр Петраков – нещодавно очолив збірну Вірменії.

Суперниками України у відборі на Євро-2024 будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта. Стартовий матч наша збірна зіграє 26 березня на Вемблі проти Англії.

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