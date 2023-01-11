Олександрія не готова грати у Кубку України: заява керівника
Директор олександрійців Дмитро Кітаєв розповів про плани команди на зимові збори та неготовність до участі у Кубку України.
– Де і коли Олександрія проведе збори?
– Плануємо у Туреччині. Орієнтовно 15, 17 чи 18 січня буде виїзд до Туреччини на місяць і назад.
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– Один збір буде чи кілька?
– Так, один, але на цілий місяць.
– Є вже інформація про зимові турніри, у яких команда візьме участь?
– Нам пропонували грати на турнірі, який канали Футбол організовували, – Winter Cup. Але ми відмовилися, у нас свій розклад, який ще погоджується. Будуть свої ігри.
– Що ви чули про Кубок України, який вперше в історії не розпочався в першій частині сезону? Готова Олександрія у ньому зіграти?
– Чув, але ми не готові у ньому брати участь. Зараз не той формат. Закінчімо цей сезон чемпіонату України. Ми граємо з купою перенесень, не можемо інколи зіграти. Нам ще Кубка України не вистачало, – цитує Кітаєва Український Футбол.
Нагадаємо, попередній розіграш Кубка України не дограли через війну. Чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем у сезоні 2020/21.
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