Директор олександрійців Дмитро Кітаєв розповів про плани команди на зимові збори та неготовність до участі у Кубку України.

– Де і коли Олександрія проведе збори?

– Плануємо у Туреччині. Орієнтовно 15, 17 чи 18 січня буде виїзд до Туреччини на місяць і назад.

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– Один збір буде чи кілька?

– Так, один, але на цілий місяць.

– Є вже інформація про зимові турніри, у яких команда візьме участь?

– Нам пропонували грати на турнірі, який канали Футбол організовували, – Winter Cup. Але ми відмовилися, у нас свій розклад, який ще погоджується. Будуть свої ігри.

– Що ви чули про Кубок України, який вперше в історії не розпочався в першій частині сезону? Готова Олександрія у ньому зіграти?

– Чув, але ми не готові у ньому брати участь. Зараз не той формат. Закінчімо цей сезон чемпіонату України. Ми граємо з купою перенесень, не можемо інколи зіграти. Нам ще Кубка України не вистачало, – цитує Кітаєва Український Футбол.

Нагадаємо, попередній розіграш Кубка України не дограли через війну. Чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем у сезоні 2020/21.

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