Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань на власному прикладі продемонстрував своїм підопічним, як треба грати у футбол.

Екс-півзахисник Динамо, Дніпра і збірної України Руслан Ротань взяв участь у виставковому матчі світових легенд футболу проти легенд футболу Латвії.

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Захід був приурочений до 100-річчя Латвійської федерації футболу і завершився повним розгромом ювілярів (1:6). У складі світових легенд грали Луїш Фігу, Кевін Кураньї, Флоран Малуда, Хаміт Алтинтоп, Нуну Гомеш, Луї Саа та інші.

Приємно, що серед такої зіркової компанії Ротань не просто не загубився, а навпаки став одним з головних дійових осіб. Українець оформив дубль у ворота латвійців, чим заслужив на овації від партнерів.

Нагадаємо, 39-річний Ротань завершив кар'єру у 2018 році.

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Перший гол Ротаня:

Другий гол Ротаня: