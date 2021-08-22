Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань на собственном примере продемонстрировал своим подопечным, как надо играть в футбол.

Экс-полузащитник Динамо, Днепра и сборной Украины Руслан Ротань принял участие в выставочном матче мировых легенд футбола против легенд футбола Латвии.

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Мероприятие было приурочено к 100-летию Латвийской федерации футбола и завершился полным разгромом юбиляров (1:6). В составе мировых легенд играли Луиш Фигу, Кевин Кураньи, Флоран Малуда, Хамит Алтынтоп, Нуну Гомеш, Луи Саа и другие.

Приятно, что среди такой звездной компании Ротань не просто не затерялся, а наоборот стал одним из главных действующих лиц. Украинец оформил дубль в ворота латвийцев, чем заслужил овации от партнеров.

Напомним, 39-летний Ротань завершил карьеру в 2018 году.

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Первый гол Ротаня:

Второй гол Ротаня: