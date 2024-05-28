Житомирський клуб продовжує очищати свої лави від кадрового баласту – черговим непотрібним новому тренеру став Артем Поспєлов.

Голкіпер Артем Поспєлов більше не виступатиме за Полісся, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

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Житомирці вирішили достроково розірвати угоду з 26-річним воротарем, контракт з яким був розрахований до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо Артем – вихованець Шахтаря. Виступав за київський Арсенал, Маріуполь, краматорський Авангард та Краматорськ. У Полісся перебрався взимку 2022 року. У поточному сезоні виходив лише в одному матчі у Кубку України проти Агробізнеса (2:0). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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