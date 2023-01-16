Ротань відпустив голкіпера Олександрії, якого замінив "зниклим" екс-воротарем Шахтаря
16:47 - Читать на русском
Голкіпер Олег Білик продовжить кар'єру в іншому клубі.
Угода Білика з Олександрією була завершена за згодою обох сторін, повідомляє офіційний сайт клубу.
Ротань завершив ще один трансфер в Олександрії, підписавши "зниклого" воротаря Шахтаря
Воротар був основним у поточному сезоні, але після приходу Руслана Ротаня став не потрібен новому тренерському штабу. Замість Олега до клубу вже приєднався Микита Шевченко, який востаннє зіграв у офіційних матчах аж 26 серпня 2021 року за Зорю.
Додамо, що Білик виступав за Олександрію з 2019 року, зіграв за весь час 43 поєдинки, в яких пропустив 50 м'ячів.
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