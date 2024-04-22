"Пропущені голи? Так, дійсно, помилки. Ви знаєте, якщо боятися помилок, то потрібно зовсім не грати в футбол, а можна ставити інші задачі – відбиватися, грати на контратаках. Але футбол – це гра помилок. Тому помилитися може кожний, і хлопців треба підтримати тільки, тому що нелегко їм. Я вважаю, що вони повинні зробити аналіз і не допускати таких дитячих помилок у майбутньому.

Жахливі помилки підопічних Ротаня у відеоогляді матчу Олександрія – ЛНЗ – 1:2

Що стосується самого результату. Він не на нашу користь, але, я вважаю, причина все-таки не в цих помилках. Помилки трапляються в кожній грі, і це нормально. Я вважаю, що ми повинні, як мінімум, коли забиваєш, продовжувати в тому ж дусі, виконувати те, що просять тренери.

А коли, якщо сказати чесно, не вистачає мотивації або десь порожнеча – то дійсно ти віддаєш ініціативу, пропускаєш, якраз тоді приходять і помилки. Коли команда не одна, скажімо так, не хоче одного цілого, перемагати, забивати й продовжувати. Це сьогодні, мабуть, з нашою командою сталося, де ми, на жаль, припустилися цих помилок більше через те, що ми не вірили в цю перемогу.

Потрібна віра, постійно робити те, що ми домовлялися. Так, це нелегко, це інтенсивність, її потрібно завжди підтримувати. І відновлюватися ми повинні з м'ячем, не віддавати його просто так супернику. Це перш за все структури стосується.

Одразу, коли ми отримуємо м'яч, ми повинні повернути структуру. На жаль, ми одразу цього не робили, ми не робили глибину, у нас не було гравців, які відкривалися в глибину, тому ці помилки прийшли. Особливо 1-й м'яч. Не було ніякої небезпеки біля наших воріт, нічого. Це помилка, яка трапляється 1 раз на 100", – поділився Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

ЛНЗ вкрав перемогу в Олександрії завдяки катастрофічним помилкам легіонерів