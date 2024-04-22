"Пропущенные голы? Да, действительно, ошибки. Вы знаете, если бояться ошибок, то нужно совсем не играть в футбол, а можно ставить другие задачи – отбиваться, играть на контратаках. Но футбол – это игра ошибок. Поэтому ошибиться может каждый, и ребят надо поддержать только, потому что нелегко им. Я считаю, что они должны сделать анализ и не допускать таких детских ошибок в будущем.

Ужасные ошибки подопечных Ротаня в видеообзоре матча Александрия – ЛНЗ – 1:2

Что касается самого результата. Он не в нашу пользу, но, я считаю, причина все-таки не в этих ошибках. Ошибки случаются в каждой игре, и это нормально. Я считаю, что мы должны, как минимум, когда забиваешь, продолжать в том же духе, выполнять то, что просят тренеры.

А когда, если сказать честно, не хватает мотивации или где-то пустота – то действительно ты отдаешь инициативу, пропускаешь, как раз тогда приходят и ошибки. Когда команда не едина, скажем так, не хочет одного целого, побеждать, забивать и продолжать. Это сегодня, видимо, с нашей командой произошло, где мы, к сожалению, допустили эти ошибки больше из-за того, что мы не верили в эту победу.

Нужна вера, постоянно делать то, что мы договаривались. Да, это нелегко, это интенсивность, ее нужно всегда поддерживать. И восстанавливаться мы должны с мячом, не отдавать его просто так сопернику. Это прежде всего структуры касается.

Сразу, когда мы получаем мяч, мы должны вернуть структуру. К сожалению, мы сразу этого не делали, мы не делали глубину, у нас не было игроков, которые открывались в глубину, поэтому эти ошибки пришли. Особенно 1-й мяч. Не было никакой опасности у наших ворот, ничего. Это ошибка, которая случается 1 раз на 100", – поделился Ротань в эфире УПЛ ТВ.

ЛНЗ украл победу в Александрии благодаря катастрофическим ошибкам легионеров