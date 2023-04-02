"Була дуже важка гра, багато боротьби у грі один в один. Але ми на це налаштовувалися. Добре вивчили Ворсклу – полтавці мають достатньо хороших футболістів у своїй команді.

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Що стосується самовіддачі, то вона у нас була на дуже високому рівні. Щодо самої гри... Так, були якісь помилки, але я вважаю, що матч був емоційний, багатий на боротьбу, яку потрібно було виграти. Вважаю, що наша команда із цим дуже гарно впоралась", – сказав Ротань на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перемога над Ворсклою стала першою для Руслана Ротаня в УПЛ – раніше він розписав три нічиї (з СК Дніпро-1, Минаєм та Металістом). Після 19-ти турів "містяни" у турнірній таблиці УПЛ йдуть на п'ятій сходинці, набравши 31 очко.

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