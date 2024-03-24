"Перш за все ми хочемо від нашої країни подякувати народу Японії за те, що, попри велику відстань між нашими державами, він дуже близький до нас. Японія – одна з перших країн, яка стала разом із нами й надає Україні багато допомоги для боротьби з агресором.

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Зараз ми розпочинаємо підготовку до Олімпійських ігор. І нам важливо підготуватися до них якомога якісніше. Тому гра зі збірною Японії дуже корисна. Наш суперник – дуже якісна команда. Ми переглядали її матчі. Хочу побажати вашій збірній потрапити на Олімпійські ігри. Ми вболіватимемо за вас, а можливо, і будемо разом в одній групі.

Наша нація, і футболісти зокрема, – максималісти. Успіх нашої олімпійської збірної для нас дуже важливий крок уперед. Ми вперше потрапили на Олімпійські ігри, й у нас ще немає досвіду виступів там. Для нашої країни це дуже важливо, але ще важливіше підготуватися до Ігор і добре себе показати. У нас дійсно сильна збірна.

Єдина проблема на сьогодні, яку я бачу, це те, що не всі українські клуби готові відпускати гравців. Такого не повинно бути, адже це престиж нашої країни – особливо в такий час. Ми ж будемо намагатися покращити нашу гру, адже є ще куди розвиватися", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Додамо, що матч між олімпійськими збірними України та Японії відбудеться 25 березня на Kitakyushu Stadium і розпочнеться о 12:15 за київським часом.

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