"Прежде всего мы хотим от нашей страны поблагодарить народ Японии за то, что, несмотря на большое расстояние между нашими государствами, он очень близок к нам. Япония – одна из первых стран, которая стала вместе с нами и предоставляет Украине много помощи для борьбы с агрессором.

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Сейчас мы начинаем подготовку к Олимпийским играм. И нам важно подготовиться к ним как можно качественнее. Поэтому игра со сборной Японии очень полезна. Наш соперник – очень качественная команда. Мы просматривали ее матчи. Хочу пожелать вашей сборной попасть на Олимпийские игры. Мы будем болеть за вас, а возможно, и будем вместе в одной группе.

Наша нация, и футболисты в частности, – максималисты. Успех нашей олимпийской сборной для нас очень важный шаг вперед. Мы впервые попали на Олимпийские игры, и у нас еще нет опыта выступлений там. Для нашей страны это очень важно, но еще важнее подготовиться к Играм и хорошо себя показать. У нас действительно сильная сборная.

Единственная проблема на сегодня, которую я вижу, это то, что не все украинские клубы готовы отпускать игроков. Такого не должно быть, ведь это престиж нашей страны – особенно в такое время. Мы же будем стараться улучшить нашу игру, ведь есть еще куда развиваться", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Добавим, что матч между олимпийскими сборными Украины и Японии состоится 25 марта на Kitakyushu Stadium и начнется в 12:15 по киевскому времени.

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