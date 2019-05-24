Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на турнір пам'яті Лобановського

Тренер молодіжки Руслан Ротань назвав список гравців, які заявлені на Меморіал Лобановського.

Головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань назвав список із 22-х прізвищ. Також у резервному списку перебуває ще група футболістів, три з яких будуть довикликані пізніше, передає офіційний сайт ФФУ.

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Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Олег Білик (Олександрія), Андрій Кожухар (Чорноморець).

Захисники: Євген Чеберко (Зоря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва – Олександрія), Олексій Биков (Маріуполь), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Богдан Мілованов (Спортінг Лісабон, Португалія)

Півзахисники: Дмитро Криськів, Володимир Якімець, Дмитро Топалов (усі – Шахтар), Богдан Білошевський, Ахмед Алібеков, Євген Смирний (усі – Динамо), Артем Козак (Арсенал-Київ), Максим Луньов, Богдан Лєднєв (обидва – Зоря), Олександр Назаренко (СК Дніпро-1).

Нападники: Євген Ісаєнко, Назарій Русин (обидва – Динамо), Владислав Вакула (Маріуполь).

Свій збір перед домашнім міжнародним турніром молодіжна збірна України розпочне 31 травня.

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Сам турнір пройде з 3-го по 5 червня в Києві. Цього разу у змаганнях візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари – з ізраїльтянами.

Відзначимо, що матчі за участю збірної України пройдуть на НСК Олімпійський. Два інші поєдинки відбудуться на НТК ім. В. Баннікова.