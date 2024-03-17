Заявка Олімпійської збірної України на товариську гру з Японією зазнає певних змін.

Одразу троє гравців через травми вибули із заявки Олімпійської збірної України. Це Артем Бондаренко, Дмитро Криськів (обидва – Шахтар) та Микола Михайленко (Олександрія), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Натомість отримав довиклик інший хавбек Олександрії – Артем Кулаковський. Також не допоможуть команді Максим Хлань, Борис Крушинський та Євген Пастух. Вони отримали виклик у молодіжну збірну України U-21, яку очолює Унаї Мельгоса.

Нагадаємо, у понеділок, 25 березня, Олімпійська збірна проведе товариський матч із Японією в місті Фукуока. Жеребкування футбольного турніру літніх Олімпійських ігор відбудеться 20 березня.

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