Заявка Олимпийской сборной Украины на товарищескую игру с Японией претерпит определенные изменения.

Сразу трое игроков из-за травм выбыли из заявки Олимпийской сборной Украины. Это Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер) и Николай Михайленко (Александрия), сообщает официальный сайт УАФ.

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Зато получил довызов другой хавбек Александрии – Артем Кулаковский. Также не помогут команде Максим Хлань, Борис Крушинский и Евгений Пастух. Они получили вызов в молодежную сборную Украины U-21, которую возглавляет Унаи Мельгоса.

Напомним, в понедельник, 25 марта, олимпийская сборная проведет товарищеский матч с Японией в городе Фукуока. Жеребьевка футбольного турнира летних Олимпийских игр состоится 20 марта.

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