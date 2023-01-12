Ротань офіційно оголосив свій тренерський штаб в Олександрії – в обоймі коуч збірної України
Руслан Ротань визначився зі списком помічників, які працюватимуть з ним в олександрійському клубі.
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань визначився зі своїми асистентами, повідомляє офіційний сайт "містян".
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До тренерського штабу 41-річного фахівця увійшли Сергій Кравченко, Володимир Єзерський, Володимир Тименко, Володимир Томіленко та Євген Гресь.
Нагадаємо, Кравченко лише нещодавно покинув Чорноморець заради роботи тренера, завершивши кар'єру гравця. Єзерський поєднуватиме роботу в Олександрії з посадою головного тренера юнацької збірної України.
До слова, сам Ротань паралельно виконуватиме функції наставника молодіжної збірної України.
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