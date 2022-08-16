"Нужно понимать, что Мудрик – очень молодой игрок. Это его первые шаги в национальной сборной. И то, что он на сегодняшний день уже показывает, – это достаточно высокий уровень.

Мудрик сообщил окончательное решение о будущем и назвал три клуба, которые делали предложения Шахтеру

Он может лучше. Это все понимают. Он на свои годы уже делает очень многое, и с каждой минутой будет становиться еще лучше. Он работает над собой, это очень большой профессионал. Мудрик не может прийти и сразу дать результат Месси, но у него есть такой потенциал.

Мудрику нужно либо сейчас переходить в топ-чемпионат, либо уже чуть позже, через лет пять. Я считаю, что сейчас из него в Европе могут сделать действительно суперзвезду, если он попадет в правильный клуб и к правильному тренеру.

Но ему еще нужно время, чтобы там адаптироваться. Если останется в Шахтере, то ему нужно будет два-три года, чтобы стать взрослее, сыграть матчи Лиги чемпионов и потом уехать, уже готовым", – рассказал Ротань в интервью FootballHub.

Напомним, 21-летним Мудриком интересовались Байер, Ювентус, Брентфорд и Ницца, но все идет к тому, что вингер сборной Украины продолжит выступать за Шахтер, с которым имеет долгосрочный контракт.

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