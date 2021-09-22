Віце-президент Суринаму перебуває в розшуку, але в 60 років зіграв у міжнародному матчі й роздавав гроші футболістам
Сюрреалістична ситуація трапилася у матчі Ліги КОНКАКАФ Інтер Моенготапое – Олімпія (0:6).
Господарів на поле з капітанською пов'язкою вивів віце-президент Суринаму Ронні Брюнсвійк. Скандальний політик уже 10 років не з'являвся у настільки публічних матчах. До того ж учора він зіграв разом зі своїм сином Деміаном. Цікаво, що загалом у нього 50 дітей.
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До слова, Ронні Брюнсвійк є президентом Інтера. Після програного поєдинку він у роздягальні команди роздавав іншим футболістам гроші. Звітний матч став для 60-річного ветерана дебютним під егідою КОНКАКАФ. Унікальний випадок в історії.
У матчі-відповіді в Гондурасі капітан Інтера не зіграє, адже перебуває у списку осіб, яких розшукує Інтерпол через торгівлю наркотиками, тому не покидає територію Суринаму.
Додамо, що Брюнсвійк в 1985 році став лідером повстанців Суринамської визвольної армії і учасником громадянської війни, яка тривала з 1986 по 1992 рік. У 2002 році Брюнсвійк отримав посаду віце-президента Сурінаму.
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