Господарів на поле з капітанською пов'язкою вивів віце-президент Суринаму Ронні Брюнсвійк. Скандальний політик уже 10 років не з'являвся у настільки публічних матчах. До того ж учора він зіграв разом зі своїм сином Деміаном. Цікаво, що загалом у нього 50 дітей.

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До слова, Ронні Брюнсвійк є президентом Інтера. Після програного поєдинку він у роздягальні команди роздавав іншим футболістам гроші. Звітний матч став для 60-річного ветерана дебютним під егідою КОНКАКАФ. Унікальний випадок в історії.

У матчі-відповіді в Гондурасі капітан Інтера не зіграє, адже перебуває у списку осіб, яких розшукує Інтерпол через торгівлю наркотиками, тому не покидає територію Суринаму.

Додамо, що Брюнсвійк в 1985 році став лідером повстанців Суринамської визвольної армії і учасником громадянської війни, яка тривала з 1986 по 1992 рік. У 2002 році Брюнсвійк отримав посаду віце-президента Сурінаму.

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