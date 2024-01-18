"Якщо говорити про цей рік, то я все більше чую діалогів українською. Так, російська у робочому процесі присутня, але української дедалі більше і, я впевнений, її ставатиме все більше.

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Крім цього, майже всі в нашій збірній можуть поспілкуватися англійською. Я ж зі свого першого дня у збірній спілкувався з хлопцями винятково українською. І більшість з них відповідали мені нашою рідною. І з кожним роком української ставало більше – це природний процес відновлення українськості в українцях: після століть русифікації цього не відновиш навіть за кілька десятків років. Але прогрес очевидний. Однак я завжди кажу хлопцям, що у них у душі й у серці є генокод українця, який закодований у наших поколіннях – його просто треба пробудити.

Так, раніше, до війни, чимало хлопців, розмовляючи зі мною українською приватно, перед інтерв'ю переживали, що будуть хвилюватися, помилятися й виглядати кумедно. Я постійно їм казав, що без практики прогресу не буває, і, гадаю, це дало результат. Першим мене, ще до повномасштабного вторгнення, вразив Андрій Ярмоленко. Було це в Одесі, і ми робили передматчеве інтерв'ю. І от Андрій почав відповідати на мої запитання українською й фактично не припустився жодної помилки.

Під час фінального турніру Євро-2020 такий же приємний сюрприз зробив й Маліновський, коли ми в онлайні спілкувалися з українськими та англійськими медіа перед чвертьфіналом. Війна наче зняла всі перестороги й хвилювання і водночас підсилила відчуття української національності: з'ясувалося, що майже всі футболісти дуже гарно спілкуються рідною мовою. Зараз усі в цьому можуть переконатися", – розповів Гливинський в інтерв'ю Україна-центр.

Нагадаємо, попереду у збірної України непросте випробування у боротьбі за вихід на Євро-2024: у разі успіху у матчі з Боснію і Герцеговиною на Реброва і Ко чекатиме переможець дуелі Ізраїль – Ісландія. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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