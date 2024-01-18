"Если говорить про этот год, то я все больше слышу диалогов на украинском. Да, русский в рабочем процессе присутствует, но украинского все больше и, я уверен, его будет становиться все больше.

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Кроме этого, почти все в нашей сборной могут пообщаться на английском. Я же со своего первого дня в сборной общался с ребятами исключительно на украинском. И большинство из них отвечали мне на нашем родном. И с каждым годом украинского становилось больше – это естественный процесс восстановления украинскости в украинцах: после веков русификации этого не восстановишь даже за несколько десятков лет. Но прогресс очевиден. Однако я всегда говорю ребятам, что у них в душе и в сердце есть генокод украинца, который закодирован в наших поколениях – его просто надо пробудить.

Да, раньше, до войны, многие ребята, разговаривая со мной на украинском приватно, перед интервью переживали, что будут волноваться, ошибаться и выглядеть смешно. Я постоянно им говорил, что без практики прогресса не бывает, и, думаю, это дало результат. Первым меня, еще до полномасштабного вторжения, удивил Андрей Ярмоленко. Было это в Одессе, и мы делали предматчевое интервью. И вот Андрей начал отвечать на мои вопросы на украинском и фактически не допустил ни одной ошибки.

Во время финального турнира Евро-2020 такой же приятный сюрприз сделал и Малиновский, когда мы в онлайне общались с украинскими и английскими медиа перед четвертьфиналом. Война как будто сняла все предостережения и волнения и одновременно усилила ощущение украинской национальности: выяснилось, что почти все футболисты очень хорошо общаются на родном языке. Сейчас все в этом могут убедиться", – рассказал Гливинский в интервью Україна-центр.

Напомним, впереди у сборной Украины непростое испытание в борьбе за выход на Евро-2024: в случае успеха в матче с Боснией и Герцеговиной Реброва и Ко будет ждать победитель дуэли Израиль – Исландия. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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