Російські пропагандистські "ЗМІ" та телеграм-канали почали масово поширювати інформацію про нібито смерть 300 тисяч українських солдат, через що від імені УАФ оголошено жалобу з 3 матчами за порожніх трибун. Абсурдність інформації і звичні граматичні помилки вже нікого не дивують, але УАФ все ж вирішила окремо спростувати цей "вкид".

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"Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ вже завтра кількість "демілітаризованих" рашистів сягне 200 тисяч. Щоб відволікти увагу від власних масштабних втрат в загарбницькій війні проти України, країна "404" придумала примітивний фейк про "УАФ і три поминальні матчі клубів УПЛ за порожніх трибун". Його одразу ж почали масово поширювати російські телеграм-канали включно з каналом кумедного улюбленця кремля – соловйова. Чим одразу і підтвердили, звідки "ноги ростуть".

Ми вдячні українським та закордонним ЗМІ, які одразу розпізнали в цій дезінформації дешевий фейк. На болотах все настільки погано, що єдине, на що здатен агресор, це продукування дешевих фейків. Користуючись нагодою, щиро бажаємо російському футболу насолодитися своїм заслуженим безстроковим відстороненням на міжнародній арені! Дякуємо ЗСУ за успішну "демілітаризацію" окупантів на суходолі, на воді і в повітрі! Слава Героям! Слава Україні!" – написала прес-служба УАФ.

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