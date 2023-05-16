Российские пропагандисты в который раз продемонстрировали свою примитивность даже в создании лжи.

Российские пропагандистские "СМИ" и телеграмм-каналы начали массово распространять информацию о якобы смерти 300 тысяч украинских солдат, из-за чего от имени УАФ объявлен траур с 3 матчами при пустых трибунах. Абсурдность информации и привычные грамматические ошибки уже никого не удивляют, но УАФ все же решила отдельно опровергнуть этот "вброс".

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"Согласно сводам Генштаба ВСУ уже завтра количество "демилитаризованных" рашистов достигнет 200 тысяч. Чтобы отвлечь внимание от собственных масштабных потерь в захватнической войне против Украины, страна "404" придумала примитивный фейк об "УАФ и три поминальных матча клубов УПЛ при пустых трибунах". Его сразу же начали массово распространять российские телеграмм-каналы, включая канал забавного любимца кремля – соловьева. Чем сразу и подтвердили, откуда "ноги растут".

Мы благодарны украинским и зарубежным СМИ, которые сразу распознали в этой дезинформации дешевый фейк. На болотах все так плохо, что единственное, на что способен агрессор, это продуцирование дешевых фейков. Используя возможность, искренне желаем российскому футболу насладиться своим заслуженным бессрочным отстранением на международной арене! Спасибо ВСУ за успешную "демилитаризацию" окупантов на суше, на воде и в воздухе! Слава Героям! Слава Украине!" – написала пресс-служба УАФ.

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