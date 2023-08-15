Мор'єнтес скривився від однієї думки про поїздку на болота / UES

Росіяни на початку вересня збираються провести матч пам'яті легенди Чорноморця Іллі Цимбаларя. Оскільки місцеві "зірки" нікому не потрібні, доводиться приписувати собі запрошення іменитих гравців зі "загниваючого Заходу". Зокрема, окупанти обіцяли приїзд Фернандо Мор'єнтеса, Еммануеля Адебайора, Сантьяго Каньїсареса, Флорана Малуда.

Росіяни хочуть провести матч пам'яті легенди Чорноморця і обіцяють запросити світових зірок – одеський клуб обурений

У списку вже є перша вагома втрата – Мор'єнтес. "ФЕЙК", – красномовно відреагував триразовий переможець Ліги чемпіонів на запит Tribuna щодо участі у принизливому заході.

На жаль, далеко не всі європейські клуби та гравці утримуються від брудних грошей. Місяць тому Фенербахче з Едіном Джеко, Міши Батшуаї та іншими без докорів сумління зіграв на турнірі, який спонсорував Газпром.

Зіркові екс-футболісти вирушили на турнір до Росії – серед них володарі Ліги чемпіонів, чемпіони світу та Європи