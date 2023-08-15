На болотах в который раз оконфузились жалкой попыткой набить себе цену.

Морьентес поморщился от одной мысли о поездке на болота / UES

Россияне в начале сентября собираются провести матч памяти легенды Черноморца Ильи Цымбаларя. Поскольку местные "звезды" никому не нужны, приходится приписывать себе приглашение именитых игроков с "загнивающего Запада". В частности, оккупанты обещали приезд Фернандо Морьентеса, Эммануэля Адебайора, Сантьяго Каньисареса, Флорана Малуда.

Россияне хотят провести матч памяти легенды Черноморца и обещают пригласить мировых звезд – одесский клуб возмущен

В списке уже есть первая весомая потеря – Морьентес. "ФЕЙК", – красноречиво отреагировал трехкратный победитель Лиги чемпионов на запрос Tribuna относительно участия в унизительном мероприятии.

К сожалению, далеко не все европейские клубы и игроки воздерживаются от грязных денег. Месяц назад Фенербахче с Эдином Джеко, Миши Батшуаи и другими без угрызений совести сыграл на турнире, который спонсировал Газпром.

Звездные экс-футболисты отправились на турнир в Россию – среди них обладатели Лиги чемпионов, чемпионы мира и Европы