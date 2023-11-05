Схоже, що в деяких країнах почали забувати про звірства росіян в Україні.

Член виконавчого комітету Федерації футболу Уругваю Едуардо Мосега у коментарі російському Спорт 24 прокоментував можливість проведення товариського матчу з Росією.

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"Контактів з Росією немає, але так, звісно, матч між нашими збірними є можливим у майбутньому. Це завжди можливо", – заявив Мосега.

Нагадаємо, що російські команди (клуби та збірні) були дискваліфіковані зі змагань під егідами ФІФА та УЄФА через напад країни-окупанта на Україну. Росії через це важко знайти суперників хоча б для спарингів – в останньому поєдинку з Кенією окупанти зіграли внічию.

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