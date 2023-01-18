Бразилець Хайнер після переходу в СК Дніпро-1 дав перший коментар у статусі гравця лідера УПЛ.

– Перше враження є дуже добрим. Одразу помітно, що тут дуже амбітний проект. Знаю, що СК Дніпро-1 добре виступає у європейських турнірах, є лідером чемпіонату і має перспективу зіграти у Лізі чемпіонів.

– Розкажи, будь ласка, про свою попередню кар'єру.

– Почав у Ріу Бранку, потім перейшов до Байї, грав у Наутіко та Пайсанду. За Куябу виступав у бразильській Серії Б, а в Серії А – за Атлетіко Гояненсе. І ось зараз я тут.

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– У Атлетіко ти грав під керівництвом знаменитого Жоржінью, який був гравцем твого амплуа. Чому навчився у чемпіона світу?

– Так, це дійсно була добра школа та безцінний досвід. Ми багато спілкувалися. Жоржінью завжди акцентував увагу на тому, щоб я більше грав на атаку.

– У Бразилії багато класних латералей. Хто були твоїми кумирами?

– Кафу та Дані Алвес. Вони обидва були чемпіонами світу, грали за великі клуби.

– Що ти знаєш про війну в Україні? Чи не було побоювань перед підписанням контракту?

– Так, я знаю, що на вашу країну напали, та вона веде війну. У цьому аспекті рішення не було легким, але після розмов з агентом та представниками клубу я погодився. Я готовий грати в Україні.

– Що люди у Бразилії кажуть про війну?

– Якщо у декількох словах: Росія є цілком винною у тому, що відбувається, і у ваших людей немає іншого виходу, окрім як боротися, – цитує Хайнера офіційний сайт дніпровського клубу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 випереджає Шахтар в УПЛ на 5 очок, але зіграв на матч більше. У плей-офф Ліги конференцій суперниками підопічних Олександра Кучера стане АЕК Ларнака.

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