Правий захисник приєднався до СК Дніпро-1 на правах шестимісячної оренди з правом викупу, інформує офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 офіційно продовжив контракт з капітаном команди – він мав пропозиції з Європи та МЛС

Контракт Хайнера належить бразильському клубу Азуріз, але останнім часом 27-річний оборонець виступав у оренді за Атлетіко Гояненсе. Також пограв за Байю, Наутіко, Пайсанду, Греміо Новорізонтіно, Куябу, Спорт Ресіфі (всі клуби – із Бразилії) і португальський Лоулетано.

Transfermarkt оцінює Хайнера у 350 тисяч євро. Бразилець став другим зимовим новачком СК Дніпро-1 після Євгена Пасіча, який прийшов із рівненського Вереса.

Нагадаємо, на зимову перерву СК Дніпро-1 пішов лідером УПЛ, випереджаючи Шахтар на 5 очок (але зіграв на матч більше). У плей-офф Ліги конференцій суперниками дніпрян стане АЕК Ларнака.

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