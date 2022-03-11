Росіяни зазнають тотального приниження з боку АПЛ – окупантів викинули навіть з онлайн-гри
Англійська Прем'єр-ліга не збирається залишати жодних радощів народу країни-агресора.
Російські акаунти повидаляли з Fantasy, яка зараз є втіхою багатьох любителів футболу.
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Ціль онлайн-забави – зібрати найкращу віртуальну команду гравців АПЛ, яким нараховуються очки за голи, асисти, сухі матчі та інші успіхи. Багато росіян витратили купу часу на цю гру, а сьогодні раптом виявили, що система викидає їх з різноманітних кубків і ліг Fantasy. Навіть у таких дрібницях проявляється ставлення західного світу до підлих дій Росії в Україні.
Нагадаємо, раніше АПЛ відкликала права на офіційну трансляцію матчів в країні-агресорі.
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