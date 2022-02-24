"Ми шоковані та вражені. Напавши на Україну, Росія розв'язала війну посеред Європи. Наші співчуття та солідарність народу України! У 2016-му ми познайомилися з багатьма молодими українцями під час візиту до Донецька. А тепер вони посеред війни. Наші думки з ними та зі всіма жертвами війни та насилля", – написав Вердер у соцмережах.

"Сьогодні нам важко думати про футбол. Наші думки та співчуття летять до українців. Миру і тільки миру", – бажає прес-служба Майнца.

УПЛ офіційно призупинила чемпіонат України

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в багатьох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги