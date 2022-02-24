"Мы шокированы и поражены. Напав на Украину, Россия развязала войну посреди Европы. Наши соболезнования и солидарность народу Украины! В 2016 году мы познакомились со многими молодыми украинцами во время визита в Донецк. А теперь они посреди войны. Наши мысли с ними и со всеми жертвами войны и насилия", – написал Вердер в соцсетях.

"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования летят к украинцам. Мира и только мира", – желает пресс-служба Майнца.

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Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы во многих других городах Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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