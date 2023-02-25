Чемпионат СА 18 тур

Дамак – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 18 (пен.), 23, 44

Звездный португалец уже полностью адаптировался к чемпионату Саудовской Аравии. Криштиану Роналду в прошлом туре оформил дубль результативных передач, а в этом забивал только он.

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Аль-Наср полностью владела инициативой в матче против Дамак. Первый гол Кришитану забил с пенальти, который назначили из-за игры защитника рукой. До перерыва португалец удвоил преимущество своей команды. После быстрой контратаки он переправил мяч в сетку ворот. Третий гол Криштиану забил за минуту до конца первого тайма.



Хет-трик португальца принес третью победу подряд команде Руди Гарсии. Португалец оформил 8 голов и шесть результативных передач за Аль-Наср.

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