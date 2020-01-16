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Роналду заставил УЕФА придумать безумную схему для символической сборной года – в жертву принесли Канте

16 января 12:48 409 Читати українською
Роналду заставил УЕФА придумать безумную схему для символической сборной года – в жертву принесли Канте
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду лишь в последний момент получил место в команде года УЕФА по версии фанатов.

Звездного португальца не было в предыдущем списке 11-ти лучших, информирует Daily Mail.

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Начальной схемой условной команды была привычная 4-3-3, где тройку нападающих составили Месси, Левандовски и Мане. Роналду стал четвертым в рейтинге форвардов и оказался "за бортом" сборной. Впрочем, УЕФА не захотел портить настроение лидеру Ювентуса и решил перестроить схему на 4-2-4, которые имеют мало общего с современным футболом. В жертву принесли Н'Голо Канте, оставив центр поля на плечах де Йонга и де Брюйне.

Напомним, в сезоне 2019/20 Роналду провел 21 матч, в котором отметился 16 голами и тремя ассистами.

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Теги
УЕФА Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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