Роналду зізнався, що не отримує задоволення від рядових матчів

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду волів би самому вибирати, в яких матчах брати участь.

"Якби все залежало від мене, я б грав тільки в важливих матчах. В поєдинках за збірну і в Лізі чемпіонів. Мене мотивують матчі, коли ціна перемоги дуже висока.

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Втім, потрібно залишатися професіоналом, поважати свою сім'ю і клуб, який тобі платить гроші. Потрібно робити все можливе кожен день", – цитує Роналду France Football.

В поточному сезоні Серії А 34-річний португалець провів 7 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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