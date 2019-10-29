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Роналду признался, что не получает удовольствия от рядовых матчей

10:03 133 Читати українською
Роналду признался, что не получает удовольствия от рядовых матчей
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду предпочел бы самому выбирать, в каких матчах участвовать.

"Если бы все зависело от меня, я бы играл только в важных матчах. В поединках за сборную и в Лиге чемпионов. Меня мотивируют матчи, когда цена победы очень высока.

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Впрочем, нужно оставаться профессионалом, уважать свою семью и клуб, который тебе платит деньги. Нужно делать все возможное каждый день", – цитирует Роналду France Football.

В текущем сезоне Серии А 34-летний португалец провел 7 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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