У понеділок, 27-го листопада, відбулися матчі 5-го туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів. Головним героєм вечора став Кріштіану Роналду, хоча й не забив.

Азіатська Ліга чемпіонів, 5-й тур

Аль Наср – Персеполіс – 0:0

Вилучений: Лаямі, 12

АГМК – Аль-Іттіхад – 1:2

Голи: Боак'є, 78 – Аллах, 30, 34

Уже на другій хвилині матчу з іранським Персеполісом Кріштіану Роналду впав у чужій штрафній площі, сподіваючись на пенальті. Суддя "повівся" на "дайвінг" португальця і вказав на позначку. Однак після тривалих суперечок гравців суперника з головним арбітром зустрічі португалець зізнався в симуляції та підтвердив, що призначати 11-метровий удар на користь його команди не варто.

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Що цікаво, головний арбітр не повірив Роналду на слово. Для скасування вироку знадобилося втручання VAR. Зрештою помічник головного рефері підтвердив, що призначення пенальті слід скасувати. Сам Кріштіану Роналду при цьому уникнув попередження за симуляцію.

Аль-Наср так і не зміг забити своєму супернику – більшу частину зустрічі господарі грали в меншості. На 17-й хвилині у складі "жовто-синіх" був вилучений центральний захисник Алі Лаямі. Сам Роналду теж не провів повний матч – він був замінений на 79-й хвилині.

Утім, Аль-Наср однаково став третім учасником плей-оф після екс-клубів українців – Аль-Айна і Пхохана. До першого були причетні Сергій Ребров і Андрій Ярмоленко, до другого – Борис Тащі.

У паралельному матчі Аль-Іттіхад Каріма Бензема обіграв на виїзді узбецький АГМК із рахунком 2:1. Французькому центрфорварду відзначитися не вдалося – дубль у свій актив записав Хамед Аллах. Перший гол для Аллаха "створив" Фабінью – екс-півзахисник Ліверпуля відзначився гольовою передачею.