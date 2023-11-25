Аль-Хіляль знищив Аль Хазм в 14 турі саудівської Про-ліги. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 14 тур

Аль Хазм – Аль-Хіляль – 0:9

Голи: Мітровіч, 14, Канно, 32, Кахтані, 41, Малком, 52,55,85, Ал-Шехрі, 79, Аль-Бурайк, 81, Мілінковіч-Савіч, 90+3

Аль-Хіляль мчить до титулу, розбиваючи на своєму шляху суперників вщент. Черговою жертвою лідера Про-ліги став Аль Хазм.

Гол Роналду з 30 метрів у відеоогляді матчу Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Гравці "блакитних" ще в першому таймі забезпечили собі комфортний рахунок. Найкрасивішим став другий гол у ворота аутсайдера. Екс-хавбек Вулверхемптона Рубен Невеш покотив на Канно, а то й потужним дальнім ударом пробив, не залишивши шансів дістати м'яч голкіперу. По перерві побиття Аль Хазм продовжилося. Колишній нападник Барселони Малком оформив хет-трик, а вже в компенсований час Мілінковіч-Савіч поставив крапку.

Забивши дев'ять голів, Аль-Хіляль здобув свою найрезультативнішу перемогу в поточному сезоні. Третій матч поспіль в чемпіонаті "блакитні" не пропускають.

Наразі Аль-Хіляль перебуває на першій сходинці з 38 очками, випереджаючи команду Роналду на чотири пункти. Аль-Хамз залишився на останньому місці, набравши лише сім балів.