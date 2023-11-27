В понедельник, 27-го ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Главным героем вечера стал Криштиану Роналду, хоть и не забил.

Азиатская Лига чемпионов, 5-й тур

Аль Наср – Персеполис – 0:0

Удалён: Лаями, 12

АГМК – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Боакье, 78 – Аллах, 30, 34

Уже на второй минуте матча с иранским Персеполисом Криштиану Роналду упал в чужой штрафной площади, надеясь на пенальти. Судья "повёлся" на "нырок" португальца и указал на точку. Однако после длительных споров игроков соперника с главным арбитром встречи португалец признался в симуляции и подтвердил, что назначать 11-метровый удар в пользу его команды не стоит.

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Что интересно, главный арбитр не поверил Роналду на слово. Для отмены приговора потребовалось вмешательство VAR. В конце концов помощник главного рефери подтвердил, что назначение пенальти следует отменить. Сам Криштиану Роналду при этом избежал предупреждения за симуляцию.

Аль-Наср так и не смог забить своему сопернику - большую часть встречи хозяева играли в меньшинстве. На 17-й минуте в составе "желто-синих" был удалён центральный защитник Али Лаями. Сам Роналду тоже не провёл полный матч – он был заменён на 79-й минуте.

Впрочем, Аль-Наср всё равно стал третьим участником плей-офф после экс-клубов украинцев – Аль-Айна и Пхохана. К первому были причастны Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко, ко второму – Борис Тащи.

В параллельном матче Аль-Иттихад Карима Бензема обыграл на выезде узбекский АГМК со счётом 2:1. Французскому центрфорварду отличиться не удалось – дубль на свой счёт записал Хамед Аллах. Первый гол для Аллаха "создал" Фабиньо – экс-полузащитник Ливерпуля отметился голевой передачей.