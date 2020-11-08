Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду може знову залишитись без футболу після матчу 7-го туру Серії А проти Лаціо.

Роналду був замінений на 76-й хвилині матчу з Лаціо, при цьому португалець помітно накульгував.

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"Кріштіану зазнав удару і підвернув гомілкостоп, він не міг продовжувати", – наводить слова наставника Ювентуса Андреа Пірло Sky Sport. Відзначимо, що Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на найближчі матчі, перший з них відбудеться 11 листопада проти Андорри.

Нагадаємо, португалець повернувся на поле аж 1 листопада, пропустивши 4 поєдинки "старої синьйори" через коронавірус. До слова, Кріштіану провів 5 матчів у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу 6 голів та асист.

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