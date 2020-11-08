Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может снова остаться без футбола после матча 7-го тура Серии А против Лацио.

Роналду был заменен на 76-й минуте матча с Лацио, при этом португалец заметно прихрамывал.

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"Криштиану получил удар и подвернул голеностоп, он не мог продолжать", – приводит слова наставника Ювентуса Андреа Пирло Sky Sport. Отметим, что Роналду попал в заявку сборной Португалии на ближайшие матчи, первый из них состоится 11 ноября против Андорры.

Напомним, португалец вернулся на поле до 1 ноября, пропустив 4 поединка "Старой синьоры" из-за коронавируса. К слову, Криштиану провел 5 матчей в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 6 голов и ассист.

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