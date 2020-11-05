Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився зі списком футболістів, які захищатимуть честь країни під час зборів у листопаді.

"Роналду – невіглас": екс-гравець Ювентуса знищив португальця за зверхнє ставлення до партнерів та Італії

До команди повернеться форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який був змушений достроково покинути табір португальців під час попереднього збору, адже у 35-річного гравця діагностували коронавірус.

Португалія вдома зіграє з Францією 14 листопада, а 17-го – на виїзді проти Хорватії. Також Португалія 11 листопада зустрінеться з Андоррою у товариському матчі.

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