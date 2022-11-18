Відсутність на чемпіонаті світу може стати далеко не єдиною неприємністю для Садьйо Мане.

Зірка Баварії після операції на підколінному сухожиллі може пропустити до 4 місяців, повідомляє Sport1.

Мане пропустить ЧС-2022 – форварда Баварії успішно прооперували

Мане вже змирився, що не допоможе збірній Сенегалу на чемпіонаті світу. Втім, 30-річний вінгер випадає і на чималий період клубного сезону. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то літній новачок Баварії пропустить один або навіть обидва матчі проти ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Перша зустріч запланована на 14 лютого, друга – на 8 березня.

Нагадаємо, Баварія заплатила Ліверпулю за Мане 32 млн євро. Наразі сенегалець провів у складі "ротен" 23 матчі, оформивши 11 голів та 4 асисти.

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