Син португальського форварда також займається в структурі манкуніанського клубу. Один із юних англійців зумів поспілкуватися з Кріштіану-молодшим. Відео їхньої розмови стало вірусним.

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Річ у тім, що син Роналду серед іншого дав ствердну відповідь на запитання, чи можна Манчестер Юнайтед назвати лайном. Щоправда, британські ЗМІ припускають, що хлопчик просто не зрозумів запитання, бо не володіє англійською на належному рівні.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед минулого літа. Відтоді футболісту дістається чимало критики, адже команда не демонструє тих результатів, на які усі чекали.

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