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"Роналду заб'є гол навіть у 50 років", – Моурінью в захваті від екс-підопічного

12:48 523 Читать на русском
"Роналду заб'є гол навіть у 50 років", – Моурінью в захваті від екс-підопічного
Кріштіану Роналду та Жозе Моурінью / Goal.com

Жозе Моурінью вкотре висловив захоплення ставленням до роботи свого співвітчизника Кріштіану Роналду. На думку тренера, гравець здатен провести на високому рівні мінімум кілька років.

Нагадаємо, Моурінью та Роналду працювали разом у Реалі. У 164-х матчах під керівництвом Жозе Кріштіану забив 168 голів та віддав 49 асистів.

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"Кріштіану – це феномен у футболі. Він думає лише про те, як постійно перемагати, ставати кращим та вдосконалюватися. Тому його успіхи мене зовсім не дивують. У 34 роки він грає за великий клуб та ставить перед собою найвищі завдання.

Безумовно, Кріштіану продовжить забивати. Я впевнений, що коли Роналду буде 50 років, ФІФА запросить його на гру легенд і він заб'є гол в тому матчі. Переконаний, що так і буде", – цитує Моурінью Mirror з посиланням на португальський канал 11.

Зауважимо, нещодавно Роналду забив 4 голи у ворота Литви та встановив рекорд кваліфікації чемпіонату Європи.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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