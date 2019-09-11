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Роналду встановив рекорд у кваліфікаціях Євро – попередній власник досягнення за два дні до цього потролив португальця

10:46 942 Читать на русском
Роналду встановив рекорд у кваліфікаціях Євро – попередній власник досягнення за два дні до цього потролив португальця
Кріштіану Роналду / Getty images

Нападнику збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося чергове неймовірне досягнення.

28’ Вітаутас Андрюшкявічус
 
Кріштіану Роналду 7’
Кріштіану Роналду 62’
Кріштіану Роналду 65’
Кріштіану Роналду 76’
Вільям Карвалью 90+3’
7’ Кріштіану Роналду
28’ Вітаутас Андрюшкявічус
62’ Кріштіану Роналду
65’ Кріштіану Роналду
76’ Кріштіану Роналду
90+3’ Вільям Карвалью

Роналду оформив покер у ворота Литви, чим допоміг своїй команді розгромити суперника на виїзді з рахунком 5:1 в матчі відбіркового турніру Євро-2020.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

34-річний португалець довів кількість забитих ним м'ячів у кваліфікаціях чемпіонатів Європи до 25, побивши рекорд колишнього нападника збірної Ірландії Роббі Кіна (23 голи).

Цікаво, що Кін за кілька днів до цього опублікував у сторіс свого Інстаграма повідомлення для Роналду, немов передчуваючи недобре: "Я думаю, у тебе достатньо рекордів, Кріштіану. Залиш оцей".

Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер

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Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Євро-2020 Головне Литва - Португалія Роббі Кін Роббі Кін Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Рекорди
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