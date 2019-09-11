Роналду встановив рекорд у кваліфікаціях Євро – попередній власник досягнення за два дні до цього потролив португальця

Нападнику збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося чергове неймовірне досягнення.

Роналду оформив покер у ворота Литви, чим допоміг своїй команді розгромити суперника на виїзді з рахунком 5:1 в матчі відбіркового турніру Євро-2020.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

34-річний португалець довів кількість забитих ним м'ячів у кваліфікаціях чемпіонатів Європи до 25, побивши рекорд колишнього нападника збірної Ірландії Роббі Кіна (23 голи).

Цікаво, що Кін за кілька днів до цього опублікував у сторіс свого Інстаграма повідомлення для Роналду, немов передчуваючи недобре: "Я думаю, у тебе достатньо рекордів, Кріштіану. Залиш оцей".

Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер