"Роналду забьет гол даже в 50 лет", – Моуринью в восторге от экс-подопечного

Жозе Моуринью в очередной раз выразил восхищение отношением к работе своего соотечественника Криштиану Роналду. По мнению тренера, игрок способен провести на высоком уровне минимум несколько лет.

Напомним, Моуринью и Роналду работали вместе в Реале. В 164-х матчах под руководством Жозе Криштиану забил 168 голов и отдал 49 ассистов.

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"Криштиану – это феномен в футболе. Он думает только о том, как постоянно побеждать, становиться лучшим и совершенствоваться. Поэтому его успехи меня совсем не удивляют. В 34 года он играет за великий клуб и ставит перед собой высокие задачи.

Безусловно, Криштиану продолжит забивать. Я уверен, что когда Роналду будет 50 лет, ФИФА пригласит его на игру легенд и он забьет гол в том матче. Убежден, что так и будет", – цитирует Моуринью Mirror со ссылкой на португальский канал 11.

Заметим, недавно Роналду забил 4 гола в ворота Литвы и установил рекорд квалификации чемпионата Европы.

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