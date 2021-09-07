"Долореш дуже нервує, спостерігаючи за грою Кріштіану. Йому довелося заборонити мамі ходити на важливі матчі після того, як вона двічі непритомніла на стадіонах. Одного разу вона навіть зламала зуби при падінні.

"Хто сказав, що в Манчестері немає сонця", – Роналду із сім'єю освоюється в Англії

Роналду сам сказав мені: "Тепер їй не дозволяють дивитися важливі матчі. У мене немає батька, і я не хочу втратити ще й маму". Тому вона не дивиться чвертьфінали, півфінали або фінали", – написав Морган у колонці для Daily Mail.

Нагадаємо, батько Роналду помер у вересні 2005-го, коли зірковому португальцю було 20 років.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом