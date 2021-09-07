"Долореш очень нервничает, наблюдая за игрой Криштиану. Ему пришлось запретить маме ходить на важные матчи после того, как она дважды теряла сознание на стадионах. Однажды она даже сломала зубы при падении.

"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца", – Роналду с семьей осваивается в Англии

Роналду сам сказал мне: "Теперь ей не разрешают смотреть важные матчи. У меня нет отца, и я не хочу потерять еще и маму". Поэтому она не смотрит четвертьфиналы, полуфиналы или финалы", – написал Морган в колонке для Daily Mail.

Напомним, отец Роналду умер в сентябре 2005-го, когда звездному португальцу было 20 лет.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом