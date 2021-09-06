Кріштіану Роналду провів час разом зі своєю сім'єю на природі під незвичним сонячним небом Манчестера, про що поділився світлинами в Instagram.

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"Хто сказав, що в Манчестері немає сонця?" – підписав фото 36-річний португалець.

Нагадаємо, Кріштіану несподівано повернувся до "червоних дияволів", за яких виступав у 2003-2009 роках. Юнайтед заплатив Ювентусу за португальського нападника 15 млн євро.

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