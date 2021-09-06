"Хто сказав, що в Манчестері немає сонця", – Роналду із сім'єю освоюється в Англії
07:30 - Читать на русском
Новоспечений форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду перебрався на Туманний Альбіон.
Кріштіану Роналду провів час разом зі своєю сім'єю на природі під незвичним сонячним небом Манчестера, про що поділився світлинами в Instagram.
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"Хто сказав, що в Манчестері немає сонця?" – підписав фото 36-річний португалець.
Нагадаємо, Кріштіану несподівано повернувся до "червоних дияволів", за яких виступав у 2003-2009 роках. Юнайтед заплатив Ювентусу за португальського нападника 15 млн євро.
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