Інтер Маямі Ліонеля Мессі та Аль-Наср Кріштіану Роналду можуть зіграти в товариському матчі.

Аргентинець та португалець тривалий час були головними персонами в європейському футболі й грали один проти одного. Наразі двох гравців розділяє океан. Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср, а Ліонель Мессі підкорює МЛС.

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Як інформує журналіст Алі Алабдаллх, неназвана маркетингова компанія планує організувати товариський матч, в якому б зустрілися саудівський клуб та Інтер Маямі. У цій грі повинні взяти участь усі зірки, включаючи Мессі та Роналду. Зазначається, що матч повинен пройти у Китаї.

Мессі та Роналду вже брали участь у товариському матчі на початку 2023 року. Аргентинець тоді виступав за ПСЖ, а португалець був частиною збірної Ер-Ріяда.

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